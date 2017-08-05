Кривцов: натурализация Марлоса пошла бы на пользу сборной Украины

Защитник «Шахтёра» Сергей Кривцов выступил в поддержку натурализации игрока «горняков» Марлоса.
«Думаю, Марлос и Тайсон ближе всех к украинцам по духу. Марлос в Украине почти пять лет, а Тайсон — вообще семь. Эти ребята отлично владеют русским языком, и ментально я бы их уже назвал украинцами.
Натурализация Марлоса пошла бы на пользу сборной Украины, это без сомнения. Бразильский полузащитник индивидуально силен, раздаёт классные передачи. Это только усилило бы конкуренцию в главной команде страны», — цитирует Кривцова «Команда №1».
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