Видео: 10 лучших голов июля в MLS

Официальный канал MLS на YouTube представил видеоподборку с десятью лучшими голами, которые футболисты лиги забивали в июле в матчах регулярного чемпионата.
В десятку эффектных забитых мячей вошли сразу два красивых точных удара итальянского нападающего «Торонто» Себастьяна Джовинко, который ранее был известен по выступлениям в Европе за «Парму» и «Ювентус». Ещё один гол из топ-10 принадлежит бывшему полузащитнику сборной Бразилии, «Милана» и «Реала» Кака, который ныне выступает в составе «Орландо Сити».