Уэлбек: Венгер очаровал меня за то время, что я играю в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек высоко оценил личные и профессиональные качества наставника «канониров» Арсена Венгера.
«С того момента, как я перешёл в „Арсенал“, Венгер очаровал меня. У меня было несколько чёрных полос, когда я много пропускал из-за травм, но он всегда давал советы и всячески показывал, что продолжает верить в меня. Поэтому я был очень-очень рад, когда он объявил, что останется в „Арсенале“.
В марте мы перешли на систему 3-4-2-1, которая здорово зарекомендовала себя. Теперь мы можем играть по нескольким схемам и, честно говоря, каждая из них мне замечательно подходит", — цитирует Уэлбека Evening Standard.
Венгер: задача «Арсенала» на следующий сезон АПЛ — набрать 85 очков