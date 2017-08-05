«Уфа» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч четвёртого тура РФПЛ «Уфа» — «Ахмат». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник», главный судья — Владимир Сельдяков.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Игбун, Фатай.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Бериша, Швец, Митришев, Лео.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РФПЛ «Уфа» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.