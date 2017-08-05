Созин: жаль, что Чернов – не аргентинец! Иначе заиграл бы в «Зените»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о защитнике «Зенита» Евгении Чернове, который в нынешнем сезоне на правах аренды выступает в «Тосно».
«Я внимательно просмотрел два из трёх стартовых матчей «Тосно» в чемпионате. Несмотря на три поражения, хотел бы в составе команды особо выделить Евгения Чернова. Тактически грамотный, по-хорошему злой и неуступчивый защитник, который по каким-то причинам не смог закрепиться в «Зените». Не знаю ситуацию изнутри, возможно, на то были причины, но игровые характеристики вдобавок к российскому гражданству по идее были в плюс Чернову, но в питерском клубе рассудили иначе.
Это моё предположение, но причина может быть в том, что он – не аргентинец. Ну, судите сами, какой пиар можно сделать на футболисте по имени Евгений Чернов? Другое дело – какой-нибудь Хосе Родриго дель Хуанфран! Звучит! Остаётся только недоумевать, что один из лидеров российского чемпионата остаётся безразличен к отечественным игрокам, хотя все кругом твердят, что Манчини будет готовить игроков для сборной. Вопрос только для какой – аргентинской или российской? Наверное, жаль, что Чернов – не аргентинец!
Впрочем, если он продолжит в том же духе, то Станислав Черчесов пригласит его на ознакомительный сбор кандидатов в национальную сборную. Считаю, что он своей игрой этого заслуживает», — сказал Созин «Чемпионату».