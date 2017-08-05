Кокорин — о переходе Неймара в «ПСЖ» за € 222 млн: отдал бы за него и € 500 млн

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о переходе форварда сборной Бразилии Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные для футбольных трансферов деньги.
«Я, кстати, не считаю, что продажа Неймара в „ПСЖ“ за € 222 млн — это что-то невероятное. Я бы отдал за него все € 500 млн», — признался российский футболист.
Кокорин также выразил уверенность, что лимит на легионеров не приносит пользу российскому футболу: «Абсолютно нет. Я не знаю, стоит ли его отменять или видоизменять, но на данный момент за весь срок существования лимит не принёс никаких ощутимых плодов. Посмотрите сами — как только у нас в сборной получает травму какой-то ведущий игрок, на его место нет очереди из готовых его тут же заменить».
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222-миллионный Неймар – кульминация 5-летней ковровой бомбардировки трансферного рынка в исполнении «ПСЖ».