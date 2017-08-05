Кокорин: о том, как в Петербурге ненавидят «Спартак», знают все

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от домашнего матча четвёртого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Спартак» — один из главных раздражителей для нашей команды. История противостояния с ним очень яркая, можно сказать, наши клубы являются непримиримыми соперниками. Если сравнивать с периодом, когда я играл в «Динамо», — то тут всё совсем по-другому. Приближение такого матча всегда ощутимо, накал игры чувствуется во всём — это битва двух столиц. О том, как в Петербурге ненавидят «Спартак», знают все. Уверен, что зрителей будет много, и их ждёт настоящее зрелище.
По-хорошему я видел только последний матч «Спартака» в чемпионате — против «Краснодара», а остальные смотрел нарезками на базе. Понятно, что спартаковцы в матче с «Краснодаром» очень хотели добиться первой победы в чемпионате, но я считаю, что их соперник сыграл не в свою игру из-за кадровых потерь, поэтому полноценно оценить силу «Спартака» в нынешнем сезоне пока сложно. В первых матчах им где-то не повезло, посмотрим, что будет на дистанции", — заявил Кокорин, который также прокомментировал тот факт, что судить матч назначен Михаил Вилков, который уже обслуживал игры «Спартака» и «Зенита», и тогда к нему были претензии со стороны болельщиков.
«Думаю, что на это не стоит обращать внимания. Вообще, эта тема больше относится к болельщикам. Когда твоя команда проигрывает большие матчи, ты видишь в этих поражениях судейские ошибки. Думаю, что в этой игре всё будет зависеть от игроков на поле, а какой судья будет обслуживать встречу, абсолютно неважно», — заявил Кокорин в интервью ТАСС.
Кокорин также прокомментировал слова нападающего «Спартака» Луиса Адриано о том, что он способен вместе с партнёром Квинси Промесом опередить по голам за сезон Кокорина и другого форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, перед которыми стоит задача забить в сумме 35 мячей.
«Я не думаю, что это был какой-то вызов нам. Понятно, что спартаковцы будут стараться забить больше, и это нормально для нападающих. В любом клубе игроки группы атаки хотят принести как можно больше пользы. У меня нет такого чувства, что теперь мы кровь из носу должны забить 35 мячей, а на команду даже не оглядываться. Ясно, что любой нападающий хочет забить много, но командные интересы и общекомандный успех должны быть на первом месте», — заявил Кокорин.