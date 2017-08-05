Иванович: Каррера со мной не контактировал, а я хотел перейти именно в «Зенит»

Защитник Бранислав Иванович, перешедший из «Челси» в «Зенит» в феврале 2017 года, сообщил, что ему не поступало предложение от «Спартака». Главный тренер красно-белых Массимо Каррера ранее заявил, что «Спартак» пробовал приобрести Ивановича, но Бранислав предпочёл «Зенит».
«Предложение от «Спартака» мне не поступало. Возможно, он старался договориться через каких-то других людей, но со мной Каррера не контактировал. Меня пригласил «Зенит», а я сам хотел переехать именно в Петербург, ведь это клуб с большими целями. Любой футболист мечтает играть в такой команде», — сказал Иванович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
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