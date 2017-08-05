В «Динамо» назвали слухами информацию о переговорах с Маурисио

Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов прокомментировал информацию о возможном переходе в команду бывшего полузащитника «Зенита» Жозе Маурисио и хавбека «Сампдории» Рикардо Альвареса, а также рассказал о трансферной политике клуба.
«Переговоры с Маурисио – слухи. Клуб может и заинтересован в нём, но знаем его стоимость. Поэтому не вели переговоры. Цаллагов находится в аренде, права выкупа у «Динамо» нет. О Рикки Альваресе впервые слышу. Информации о нём у нас не проходило.
Сегодняшняя игра покажет, нужны ли новые игроки «Динамо». В любом случае усиление лишним не будет, но возможности далеко не безграничны. Мы берём только бесплатных игроков. Будем смотреть по необходимости и тому, сможем ли мы позволить себе покупку. Все позиции Юрий Калитвинцев обозначил. Нужно усиливать центр поля. Селекционная служба над этим работает. Вопрос только в том, смогут ли найти что-то приемлемое для клуба. Работа ведётся постоянно», — сказал Кречетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.