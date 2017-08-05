Тренер «молодёжки» «Спартака»: невнимательно сыграли в обороне

Главный тренер молодёжной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал гостевое поражение от сверстников из «Зенита» (1:2) в матче четвёртого тура молодёжного первенства. Красно-белые, оставшиеся вдесятером на 17-й минуте, вели в счёте до 77-й минуты, а затем пропустили дважды.
«Невнимательно сыграли в обороне. Мы выступали вдесятером, к тому же нам пришлось произвести вынужденные замены. В игру вступили ребята младшего возраста. Они не смогли поддержать тот эмоциональный настрой, с которым выходили на поле футболисты стартового состава. Поэтому стали появляться моменты у соперников. До этого наши игроки действовали неплохо, чётко выполняли задание на матч. Даже играя в меньшинстве, не позволяли «Зениту» создавать голевые ситуации», — приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака».