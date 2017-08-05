«Реал» запретил Бэйлу играть в футбол на поле около дома

Руководство «Реала» запретило нападающему Гарету Бэйлу играть в футбол на поле около дома валлийского игрока, сообщает The Sun.
По информации издания, 28-летний футболист недалеко от своего дома установил ворота и нанёс разметку на поле для игры в футбол. Однако мадридский клуб запретил ему играть в футбол на импровизированном поле в связи с тем, что игрок рискует получить травму.
Бэйл перешёл в «Реал» в 2013 году и с тех пор перенёс большое количество повреждений. Из-за одного из них валлиец чуть не пропустил прошлогодний финал Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:1), сумев помочь команде только выйдя на замену во втором тайме.
Бэйл досрочно покинул тренировку «Реала» из-за проблем с лодыжкой