Радимов: Ярцев прислал в подарок окорок. Настоящий спартаковец

Бывший тренер «Зенита-2», а ныне координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какой подарок получил от Георгия Ярцева, бывшего тренера «Спартака» и сборной России, а ныне генерального директора «Тамбова».
«Зенит-2» сегодня играет с Тамбовом. Уважаемый и любимый мною Георгий Ярцев, ныне генеральный директор «Тамбова», прислал в подарок окорок. Спасибо. Настоящий спартаковец. Все совпадения с мясом и завтрашним матчем «Зенит» — «Спартак» — случайны. Жаль, вкуса не передать", — написал Радимов на своей странице в «Инстаграме».
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