Депай бросил вызов Неймару в новом сезоне Лиги 1

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай с помощью своего «инстаграма» бросил вызов форварду Неймару, который на этой неделе перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ».
Депай опубликовал видеоролик с нанесением ударов по мячу из-за пределов штрафной и предложил бразильцу посоревноваться в количестве голов со штрафных в новом сезоне чемпионата Франции.
«Привет, Неймар. Добро пожаловать в Лигу 1! С нетерпением жду соревнования в новом сезоне по количеству забитых штрафных. Я определённо готов к этому вызову», — написал Депай.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Мемфиса Депая.
Неймар не сможет дебютировать за «ПСЖ» в матче первого тура чемпионата Франции