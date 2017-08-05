К. Макеев: «Спартак» вдвойне приятно обыгрывать

Нападающий молодёжной команды «Зенита» Кирилл Макеев прокомментировал домашнюю победу над сверстниками из «Спартака» (2:1).
«Игра держала в напряжении до последних минут. Когда мы сравняли счёт и бросились забивать второй, то было очень нервозно, потому что в тот момент мы могли пропустить. Рад, что всё сложилось наилучшим для нас образом — мы забили второй мяч и не позволили сопернику создать голевые моменты.
Что произошло в эпизоде с удалением игрока «Спартака»? Антон Синяк играл головой, а футболист «Спартака» прыгнул в него ногой, нанеся ему рассечение и царапины на шее. После чего получил справедливое удаление. Всё по делу. После удаления кардинально ничего не изменилось. У нас где-то появился лишний игрок, поэтому стало чуть проще. Мы пропустили из-за какого-то невезения. В эпизоде с назначенным пенальти мяч попал в руку Анисимову.
Тренер лично ничего дополнительно нам не говорил. Тренерский штаб предупреждал, что впереди обычная игра, где мы должны только победить. Московские команды всегда являются для нас раздражителем, поэтому ничего особенного говорить не надо было. «Спартак» вдвойне приятно обыгрывать», — поведал Макеев в интервью клубной пресс-службе.