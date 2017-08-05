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«Коринтианс» отказался продавать «Локомотиву» полузащитника Родригиньо

5 августа 2017, суббота. 16:07 Футбол

«Локомотив» пытался купить у «Коринтианса» атакующего полузащитника Родригиньо, однако бразильский клуб отклонил поступившее предложение, сообщает Globo Esporte. Издание отмечает, что «Коринтианс» не намерен расставаться с 29-летним футболистом в нынешнем сезоне.

«Коринтианс» после 18 туров лидирует в чемпионате Бразилии, опережая идущий вторым «Гремио» на восемь очков. Родригиньо в нынешнем сезоне бразильского чемпионата принял участие в 14 матчах, в которых забил два гола и сделал три голевых паса.

Источник: GloboEsporte Сообщить об ошибке
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5 августа 2017, суббота
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