Агент: Бакка хочет вернуться в «Севилью»

Серхио Барилья, агент нападающего «Милана» Карлоса Бакки, рассказал, что 30-летний колумбийский форвард хочет вернуться в «Севилью».
«Сейчас хорошо известно, что Карлос хочет вернуться в «Севилью». У него был великолепный личный и спортивный опыт в этом городе, поэтому он хочет вернуться. Предстоящий сезон важен для игроков, впереди чемпионат мира, поэтому ему нужно играть, чтобы принять в нём участие. Он в хорошей физической форме и готов к отличному сезону.
Когда Бакка перешёл в «Милан», он подписал пятилетний контракт и был намерен отработать его до последнего дня. К сожалению, в «Милане» произошли перемены, у клуба есть другие идеи. Лучше всего будет найти решение, которое сделает счастливыми всех», – приводит слова агента Football Italia со ссылкой на AS.
В «Милан» Бакка перешёл из «Севильи» в 2015 году за € 30 млн. В 77 матчах в составе итальянской команды он забил 34 мяча.