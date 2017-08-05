Бывший начальник команды «Зенит» Кошелев получил должность в «Локомотиве»

Заместителем спортивного директора «Локомотива» стал Евгений Кошелев, до последнего времени занимавший пост начальника команды «Зенита», сообщают «Известия».
По данным источника, 38-летний функционер фактически будет выполнять обязанности Виктора Панченко, в начале недели покинувшего московский клуб после семи месяцев работы в должности директора селекционно-аналитического департамента. Сообщается, что данное назначение связано с наличием у Кошелева обширного опыта международной деятельности в топ-клубах Восточной Европы и знанием иностранных языков, что позволит взаимодействовать со спортивным директором «Локо» Эриком Штоффельхаусом.
Кошелев в 2004 году работал в отделе международных отношений донецкого «Шахтёра», где отвечал за организацию еврокубковых матчей. Позднее его перевели в академию клуба, где он являлся переводчиком её директора голландца Хенка ван Стее. Последний через несколько лет возглавил академию «Зенита», и Кошелев перешёл туда вместе с ним. В 2014 году он стал начальником главной команды петербуржцев. В «Зените» Кошелев сотрудничал с нынешним президентом «Локомотива» Ильёй Геркусом, который с 2008 по 2012 год работал директором по экономике и финансам, а также отвечал за стратегическую сферу и курировал коммерческий департамент.