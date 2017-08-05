«Томь» обыграла «Химки», одержав третью подряд победу в ФНЛ

В мачте шестого тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала на своём поле «Химки». Встреча проходила на стадионе «Труд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Александр Соболев и Анзор Саная. За «Химки» единственный гол забил Денис Талалай.
Эта победа стала для томской команды третьей подряд в матчах ФНЛ, а «Химки» потерпели третье поражение кряду. Обе команды имеют в активе по девять очков. «Томь» располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Химки» занимают седьмую строчку.