Кононов: ничто не предвещало, что «Ахмат» проиграет «Уфе»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Уфы» (2:3) в гостевом матче 4-го тура РФПЛ.
«Мы выигрывали, и ничто не предвещало, что проиграем. Владели инициативой, но, к сожалению, допустили грубые ошибки и дали сопернику забить два гола со стандартов. Плюс ещё один гол. Играли до конца, удалось забить ещё один гол, но, к сожалению, этого не хватило. Не могу сказать, что ребята плохо играли. Мы старались гнуть свою линию, но в концовке у нас не получилось.
Говорите, после трёх побед на старте сезона мы давали «Уфе» играть? Нет, мы не давали «Уфе» играть. Давали только в концовке и только после того, как травму получил Андрей Семёнов», — сказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Уфа» дома обыграла «Ахмат», забив три гола за шесть минут