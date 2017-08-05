В «Зените» рассказали, как обеспечат безопасность на матче со «Спартаком»

Заместитель генерального директора «Зенита» по безопасности Юрий Федотов в преддверии домашнего матча 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» (6 августа, начало — в 20:00) рассказал, как петербургский клуб собирается встречать болельщиков москвичей и распределять потоки людей.
«Это очень важный вопрос. На сегодняшний день выезд «Спартака» в Петербург — самый массовый для болельщиков внутри России. Мы по-особому готовимся к организации этого матча и заботимся о безопасности на нём. Поскольку ожидается порядка пяти-шести тысяч болельщиков гостей, мы вынуждены увеличивать силы, задействованные при охране общественного порядка и обеспечении безопасности не только на стадионе, но и на прилегающей территории. Речь идёт как о большем количестве сотрудников правопорядка, так и увеличении числа стюардов и лицензированных охранников из частных охранных структур.
Для поклонников «Спартака» выделена отдельная, изолированная трибуна. Сделан отдельный вход. По договорённости с руководством столичного клуба мы выделили «Спартаку» квоту билетов для реализации в Москве. Все билеты были распределены. «Зенит» провёл конструктивное рабочее совещание с представителями «Спартака» и органов правопорядка. Обсудили задачи обеспечения комфортного нахождения на стадионе болельщиков гостей.
В соответствии с регламентом проведения матчей стадион оборудован достаточным количеством технических средств обеспечения безопасности. Они позволяют фотографировать правонарушителей и оперативно реагировать — задерживать хулиганов и передавать материалы в судебные инстанции для дальнейшего разбирательства. В Петербурге этот алгоритм отработан. Кроме того, мы ограничили гостевой сектор сеткой, которая будет предотвращать возможное попадание посторонних предметов вниз, на головы болельщикам «Зенита». Это необходимые меры», — сказал Федотов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.