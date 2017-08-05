Неймар представлен болельщикам «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс»

На стадионе «Парк де Пренс» в Париже в преддверии матча 1-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Амьен» состоялось представление новичка «ПСЖ» — нападающего Неймара. Бразильского форварда, появившегося на стадионе в форме новой команды, приветствовали болельщики.
Напомним, 25-летний Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 222 млн, что стало рекордом в мировом футболе.
Неймар не сможет дебютировать за «ПСЖ» в предстоящем матче, так как необходимые трансферные документы не были переданы до полуночи.
Видео презентации Неймара можно посмотреть в «Твиттере».
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