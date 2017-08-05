«Кубань» сыграла вничью с «Тюменью», «Шинник» одержал победу над «Олимпийцем»

«Кубань» на выезде сыграла вничью с «Тюменью» в матче 6-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Тюмени на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 1:1.
В составе краснодарской команды голом с пенальти отличился Никита Маляров. За хозяев мяч забил Дмитрий Гузь.
Ещё в одном матче 6-го тура ФНЛ «Шинник» в гостях переиграл «Олимпиец». Игра состоялась в Дзержинске на стадионе «Химик» и закончилась со счётом 1:0 в пользу ярославской команды. Единственный гол забил Михаил Земсков.
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