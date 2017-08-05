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«Кубань» сыграла вничью с «Тюменью», «Шинник» одержал победу над «Олимпийцем»

5 августа 2017, суббота. 17:56 Футбол

«Кубань» на выезде сыграла вничью с «Тюменью» в матче 6-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Тюмени на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 1:1.

В составе краснодарской команды голом с пенальти отличился Никита Маляров. За хозяев мяч забил Дмитрий Гузь.

Ещё в одном матче 6-го тура ФНЛ «Шинник» в гостях переиграл «Олимпиец». Игра состоялась в Дзержинске на стадионе «Химик» и закончилась со счётом 1:0 в пользу ярославской команды. Единственный гол забил Михаил Земсков.

Турнирная таблица ФНЛ

ФНЛ - Первый дивизион. 6-й тур
05 августа 2017, суббота. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
1 : 1
Кубань
Краснодар
0:1 – Майрович – 59 (пен), 1:1 – Гузь – 63
Удаления: нет – Гай, 37
ФНЛ - Первый дивизион. 6-й тур
05 августа 2017, суббота. 16:00 МСК
Олимпиец
Нижний Новгород
0 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 – Земсков – 26
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кубань ФК Тюмень Шинник
Новости. Футбол
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