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«Уфа» — «Ахмат» — 3:2. Видеообзор матча

5 августа 2017, суббота. 17:56 Футбол

В матче четвёртого тура российской Премьер-Лиги «Уфа» на своём поле одержала волевую победу над «Ахматом» со счётом 3:2.

Грозненская команда вышла вперёд в начале второго тайма — на 48-й минуте мяч в ворота голкипера Александра Беленова отправил бразилец Лео. Первый в нынешнем сезоне гол гости пропустили на 80-й минуте — точным ударом в составе хозяев отметился Боян Йокич. На 84-й минуте Павел Аликин вывел «Уфу» вперёд, а две минуты спустя Дмитрий Сысуев установил окончательный результат. Уже в компенсированное время у «Ахмата» разницу в счёте до минимальной сократил Уилкер Анхель.

Видеообзор матча «Уфа» — «Ахмат» доступен на официальном сайте РФПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
05 августа 2017, суббота. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 – Лео – 48, 1:1 – Йокич – 80, 2:1 – Аликин – 84, 3:1 – Сысуев – 86, 3:2 – Анхель – 90+3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
5 августа 2017, суббота
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