Жулиано: я могу уйти из «Зенита», уже есть некоторые варианты

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером подтвердил, что может уйти из петербургского клуба.
«Это правда, что я могу уйти из «Зенита». Я общался на этот счёт с руководством клуба. Меня готовы продать. Уже есть некоторые варианты. Нужно выбрать лучший. Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Мне нравится город, комфортно тут себя чувствую, адаптировался к русскому языку, футболу и культуре. Но мне нужно играть.
В следующем году пройдёт чемпионат мира. Мечтаю стать его частью. Я попаду на мундиаль, только если буду хорошо и постоянно выступать. Похоже, что после изменений в клубе этим летом, возможностей помогать команде у меня стало меньше. В любом случае сейчас я игрок «Зенита» и намерен делать всё возможное для моей команды», — заявил Жулиано.