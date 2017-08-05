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Калитвинцев назвал основные причины победы «Динамо» над «Амкаром»

5 августа 2017, суббота. 19:41 Футбол

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал домашнюю победу над пермским «Амкаром» (3:0) в матче 4-го тура РФПЛ.

«Основные причины победы — забитые мячи. Были у нас и до этого моменты, мы не забивали. Если не забиваешь, максимум можешь сыграть вничью. Сегодня забили, не пропустили — это главное. Я смотрел за своей командой. Соперника мы разбирали до игры. Индивидуальное мастерство наших игроков позволило нам забить три мяча.

Самба Сов? Если команда будет зависеть от одного игрока, то уровень этой команды очень низок. Самба сыграл мало. Мы брали его не вслепую, знали, что он из себя представляет. Ему ещё надо адаптироваться. Он выполняет то, о чём мы его просим. Скажу честно, что его игра меня не очень впечатлила, только результат", — заявил Калитвинцев в эфире телеканала «Наш футбол».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Амкар ФК Динамо Москва Юрий Калитвинцев
Новости. Футбол
5 августа 2017, суббота
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