Калитвинцев: наконец-то «Динамо» вспомнило, что такое агрессия в атаке

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев выступил на пресс-конференции после домашней победы над «Амкаром» (3:0) в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Наставник бело-голубых оценил игру своих подопечных, действия отдельных игроков, а также прокомментировал переход из «Зенита» на правах аренды Ибрагима Цаллагова.
«Наконец-то вспомнили, что такое агрессия в атаке. Вспомнили, как агрессивно играли в ФНЛ, куда не хотелось возвращаться. Где-то уверенность у ребят потерялась: была просьба заставить уважать себя. Начало провели довольно-таки агрессивно, в перерыве расставили акценты на том, что «Амкар» хорошо обороняется, нужно прибавить в скорости и больше атаковать флангами. Всё поменял забитый мяч. Нашему сопернику ничего не оставалось, кроме как идти к нашим воротам, появился оперативный простор. Получилось.
Вандерсон не выходил в старте, потому что был не совсем готов. У нас есть группа нападающих, которые находятся в хорошем состоянии, и мы выбираем форварда по состоянию перед игрой и под соперника. Сегодня выбрали Вандерсона, и он сыграл достойно. Забил — молодец, но тот объём работы и движений, который он выполняет, очень силён.
Самба Сов — лидер? Да, он выполняепт большой объём работы, но без помощи партнёров ему было бы тяжело. Где-то ему помогают создавать помехи. Он много работает, но это относится не только к нему. Где я вижу Цаллагова? С Цаллаговым мы говорили. Очень позитивный парень. На вопрос, где он себя видит, он ответил: «Там, где вы видите меня. Я очень соскучился по футболу, по официальным играм. Вы думайте, а я готовлюсь», — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.