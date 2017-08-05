Пильгуй — о победе «Динамо»: забить три мяча «Амкару» — ещё нужно постараться

Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй прокомментировал победу бело-голубых над пермским «Амкаром» (3:0) в домашнем матче 4-го тура РФПЛ.
«Могу только порадоваться такому результату. В первой игре со «Спартаком» «Динамо» хватило сил и воли уйти от поражения, переломить матч. С «Ахматом» уступили по игре, а вот во встрече с «Уралом» скорее не повезло. Но тренерские наработки наконец-то дали результат в игре с «Амкаром».
Забить три мяча пермякам — ещё нужно постараться. Гаджи Гаджиев всегда выстраивает очень сильную оборону, его команда играет за счёт этого. Радует, что результаты «Динамо» идут по нарастающей, в дальнейших играх хотелось бы увидеть повторение сегодняшнего успеха», — сказал Пильгуй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.