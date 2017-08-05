Шунин: уверен, что у «Динамо» всё будет хорошо

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от домашней победы над пермским «Амкаром» (3:0) в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги.
«Очень довольны. Прервали не очень хорошую серию. Самым главным сегодня было выиграть. „Амкар“ был для нас принципиальным соперником, потому что очень важно было сегодня победить. Главной задачей было терпеть и бороться в каждом моменте, что мы и делали. После двух голов совсем раскрепостились. Уверен, что всё у нас будет хорошо. Дальше станет легче играть. Надеюсь, что наши лучшие победы ещё впереди», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
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