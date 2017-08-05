Гаджиев: смерть Маслова — большая утрата, даже сейчас вижу его перед глазами

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после поражения в матче 4-го тура РФПЛ с «Динамо» (0:3) рассказал, каким ему запомнился легендарный динамовец, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Валерий Маслов, скончавшийся 27 июля на 78-м году жизни.
«Два слова о Маслове, которого «Динамо» потеряло. Он столько лет провёл в этом клубе… Когда я начинал работу в профессиональном футболе, играл за «Динамо» из Махачкалы, и Маслов тогда был футболистом. Потом до конца года он оставался играющим тренером.
Мне хочется выразить соболезнования родным, близким. Для меня это большая утрата. Я даже сейчас его вижу перед глазами. Вижу его советы как опытного игрока. Он был старше меня, хотя я был тренером, и давал мне практические советы. Толковые. Я их помню и сейчас. Он был большой души человеком. Пусть земля ему будет пухом», — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.