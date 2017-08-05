Ю. Газзаев: желаю «Крыльям Советов» вернуться в Премьер-Лигу

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев прокомментировал гостевое поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 6-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
«Перед матчем мы неожиданно потеряли целую группу игроков. Многие футболисты сегодня вышли на поле впервые, поэтому опасения за игру у меня были. В целом картина была неплохая, даже несмотря на то что у нас выпали из игры два центральных защитника. Вместо них вышли два молодых игрока. Но они справились. У нас были подходы, мы достойно оборонялись, справлялись с атаками соперника.
Отдельно скажу, что в Самару мне всегда приятно приезжать — знаю, какие здесь болельщики. Желаю вам, чтобы команда продолжала развиваться, а Андрей Тихонов стал большим специалистом. Желаю «Крыльям» вновь вернуться в Премьер-Лигу и никогда не возвращаться в ФНЛ», — приводит слова Газзаева официальный сайт самарского клуба.