Идову: «Амкару» надо менять ситуацию, все в команде недовольны и расстроены

Защитник пермского «Амкара» Брайн Идову прокомментировал итоги матча 4-го тура РФПЛ, в котором его команда на выезде проиграла московскому «Динамо» (0:3).
«После матча в раздевалке долго обсуждали то, что надо исправлять игру и менять ситуацию, которая сейчас происходит. Во втором тайме случились наши неоправданные ошибки. Первый гол — обрез. Потом хотели отыграться, пошли вперёд и пропустили после контратаки. И третий гол тоже пришёл после грубой ошибки — выход один на один с центра поля.
Мы стараемся не вспоминать прошлый сезон. Просто сейчас надо готовиться и работать сильнее. Нам необходимо играть агрессивнее и лучше. Впереди ещё длинный сезон, и надо менять ситуацию. Все в команде недовольны, все расстроены, но мы сохраняем оптимизм и верим в команду», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.