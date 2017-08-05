«Фейеноорд» в серии пенальти обыграл «Витесс» в матче за Суперкубок Нидерландов

Матч за Суперкубок Нидерландов или Кубок Йохана Круиффа состоялся на стадионе «Фейеноорд — Де Куйп» в Роттердаме. За трофей боролись чемпион страны «Фейеноорд» и обладатель Кубка Нидерландов «Витесс».
Основное время завершилось вничью со счётом 1:1. На 7-й минуте Йенс Торнстра вывел хозяев поля вперёд, а на 58-й минуте Александер Бюттнер с пенальти счёт сравнял. В серии пенальти сильнее были футболисты «Фейеноорда» — 4:2. Обладателем Суперкубка Нидерландов клуб из Роттердама стал в третий раз в своей истории (1991 и 1999 года).