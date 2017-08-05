«Локомотив» обыграл «СКА-Хабаровск», одержав четвёртую подряд победу в РФПЛ

«Локомотив» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 75-й минуте Алексей Миранчук со штрафного нанёс великолепный удар в дальний верхний угол ворот дальневосточной команды и принёс «железнодорожникам» победу.
«Локомотив» в четвёртый раз подряд выиграл со старта сезона и, набрав 12 очков, идёт на первом месте в таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» потерпел четвёртое подряд поражение и с нулём в графе очков занимает 15-ю строчку.
Видео гола Миранчука можно посмотреть в «Твиттере».
«Локомотив» впервые в истории стартовал в РФПЛ с четырёх побед подряд