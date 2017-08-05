«Спартак» показал, как команду встретили в Санкт-Петербурге, куда красно-белые прилетели на матч четвёртого тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 6 августа.
«Такой горячий приём на выезде — мечта любой команды. А „Спартак“ так встречают в Петербурге!» — гласит запись на официальной странице «Спартака» в социальной сети «Твиттер».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча четвёртого тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Видео доступно на официальной странице «Спартака» в социальной сети «Твиттер».