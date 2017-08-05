Слуцкий: после 75 минут матча «Астон Вилла» — «Халл» устал так, словно сам играл

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Астон Виллой» (1:1) в матче первого тура Чемпионшипа.
«Я очень горд. Мы очень плохо играли в первые 15 минут, мне и команде было непросто, потому что у нас много молодых игроков, у которых нет опыта игры в Чемпионшипе. Матч на выезде, „Астон Вилла“, полный стадион… Но после 50-й минуты мы играли очень хорошо. У нас было несколько голевых моментов. Думаю, что мы заслужили этот результат.
Гол Боуэна не стал для меня сюрпризом, ведь он был лучшим бомбардиром в предсезонке и продолжает забивать в официальных матчах.
Мне действительно было очень трудно, потому что после 75 минут я устал так, словно сам играл. Последние 15 минут я провёл только на характере.
Старт карьеры в Англии? Иногда это кажется настоящим приключением для меня. Порой мне кажется, что всё это происходит не со мной, что это что-то нереальное. Думаю, через несколько матчей я смогу адаптироваться", — сказал Слуцкий в эфире телеканала Sky Sports.