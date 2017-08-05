Поддубский: у СКА один день на восстановление — не знаю, кто составлял календарь

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал поражение от московского «Локомотива» (0:1) в гостевом матче 4-го тура российской Премьер-Лиги.
«Я поблагодарил ребят за самоотдачу и терпение. Мы знали, что „Локомотив“ — серьёзный соперник, но свой шанс у нас был. К сожалению, не дотерпели и пропустили гол, а в конце могли и сравнять. У нас сложный календарь в начале чемпионата. Сегодня у нас матч, а 8-го числа уже следующая игра, с «Анжи». Это всего один день на восстановление, не знаю, кто его составлял.
Что касается усиления, то оно планируется", — передаёт слова Поддубского корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
«Локомотив» впервые в истории стартовал в РФПЛ с четырёх побед подряд