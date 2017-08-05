Геркус: «Локо» надо оставаться на 1-м месте, чем чёрт не шутит, до конца сезона

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (1:0) в матче четвёртого тура российской Премьер-Лиги.
«Четвёртая победа подряд — лучший старт в истории «Локомотива». Надо продолжать и оставаться на первом месте, чем чёрт не шутит, до конца чемпионата.
С чем связан такой старт? С тем, что все сплочены и заряжены единой целью. Вы видели, как ребята боролись. Матч складывался неудачно, но они не переставали прикладывать усилия», — сказал Геркус в эфире телеканала «Наш футбол».
«Локомотив» впервые в истории стартовал в РФПЛ с четырёх побед подряд