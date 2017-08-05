«Локомотив» обыграл «СКА-Хабаровск», одержав 4-ю подряд победу в РФПЛ. Фотообзор

5 августа «Локомотив» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 75-й минуте Алексей Миранчук со штрафного нанёс великолепный удар в дальний верхний угол ворот дальневосточной команды и принёс «железнодорожникам» победу.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Локомотив» – «СКА-Хабаровск», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.