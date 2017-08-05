После матча «Локомотив» — СКА состоялся второй за сезон в РФПЛ допинг-контроль

«Локомотив» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
После завершения игры состоялся забор проб допинг-офицерами шведской компании IDTM, работающими по заказу РУСАДА. На допинг-контроль были вызваны по два футболиста из обеих команд.
Эта допинг-проверка стала второй в РФПЛ за два последних сезона, ранее офицеры забрали пробы у четырёх игроков после встречи «Ахмат» — «Динамо» (2:0). Как уже писал «Чемпионат» ранее, в прошлом сезоне в РФПЛ и ФНЛ не было взято ни одной допинг-пробы.
В матче «Ахмат» — «Динамо» провели первый за два сезона допинг-контроль в РФПЛ