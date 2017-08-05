Батуренко: на последней тренировке Ал. Миранчук забил два таких гола подряд

Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (1:0) в 4-м туре РФПЛ и оценил гол Алексея Миранчука со штрафного удара.
«Мы предполагали, что матч будет тяжелым, что хабаровчане закроются. Но в первом тайме играли прагматично, осторожничали. Большое желание победить сковывает команду. Баринова заменили, потому что нужно было усиливать атаку.
Игра Рыбуся? Он начал активно, сделал несколько хороших подключений. После перехода на четыре защитника Мацей неплохо играл в обороне. В этом матче фланги играли чуть хуже, было меньше подключений. С другой стороны, мы не пропустили, значит, защитники действовали хорошо.
Я доволен, как сыграл Тарасов. Его замена также связана с тем, что нужно было прибавить в атакующих действиях. Коломейцев во втором тайме был очень полезен.
Почему в нападении сыграл Фарфан, а не Галаджан? Фарфан и Галаджан – футболисты разного плана. Джефферсон – фланговый игрок, но имеет огромный опыт в качестве чистого форварда. На данный момент Фарфан сильнее, но я уверен, что Галаджан уже скоро заиграет. Мы внимательно за ним следим.
Гол Миранчука со штрафного? На последней тренировке Алексей забил два таких гола подряд. Миранчук и Фернандеш решают, кто бьёт штрафной. Хорошо, что Мануэл уступил", — цитирует Батуренко сайт «Локомотива».
Видео гола Миранчука можно посмотреть в «Твиттере».