Гилерме: пока скажу, что Фернандеш пробивает штрафные красивее Ал. Миранчука

Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (1:0) в домашнем матче 4-го тура РФПЛ. Единственный гол со штрафного забил Алексей Миранчук.
«Я не считаю, что раньше нам не хватало концентрации. Футбол – это игра, иногда просто не достаёт удачи и фарта. Меня не удивляет, что команда побеждает без номинальных нападающих. У нас есть качественные игроки, которые играют впереди. В современном футболе есть много команд, которые играют без нападающих. Хорошо, что и у нас получается справляться. Но усилиться игроком в нападении стоит. Сезон большой и сложный. Чем больше в команде качественных игроков, тем лучше.
Гол Миранчука не был неожиданностью. Что Алексей, что Мануэл Фернандеш – умные игроки. От них можно всего ожидать. Они умеют импровизировать. У кого получается красивее пробивать штрафные? Пока я выберу Ману», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.