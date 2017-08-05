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Пресс-служба «Зенита» — о видео «Спартака»: завтра играем с командой из Австрии

5 августа 2017, суббота. 23:30 Футбол

Пресс-служба «Зенита» ответила «Спартаку», который ранее показал, как команду встретили в Санкт-Петербурге, куда красно-белые прилетели на матч четвёртого тура РФПЛ с сине-бело-голубыми. Встреча состоится 6 августа.

«Завтра играем с командой из Австрии. Кстати, вот тут (на сайте «Спартака») есть информация о непроданных в Москве билетах из гостевой квоты народной команды. «Спартак», не смогли набрать болельщиков? :(», — говорится в серии твитов аккаунта «Зенита».

В апреле пресс-служба «Спартака» пошутила по поводу посещаемости гостевого сектора на домашнем матче красно-белых с «Зенитом» в 23-м туре прошлого сезона РФПЛ.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча четвёртого тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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