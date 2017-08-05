Слуцкий: последние пять недель были похожи на сказку, сегодня она продолжилась

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от ничьей с «Астон Виллой» в матче первого тура нового сезона Чемпионшипа. Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и закончилась со счётом 1:1.
«Мой первый матч в „Халл Сити“, мой первый матч в качестве тренера в английском футболе — конечно же я хотел выиграть. Но, размышляя над игрой, могу сказать: ничья — хороший результат, и я очень горжусь своими игроками. Последние пять недель были похожи на сказку, сегодня она продолжилась. В целом всё было очень интересно, с нетерпением жду большего.
Как уже говорил, к 75-й минуте я устал. Может быть, я немного толстый и нахожусь не в лучшей физической форме!", — цитирует Слуцкого сайт «Халла».
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