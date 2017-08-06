175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Петраков: к следующему матчу «Томь» подготовится на базе, будем белок кормить

6 августа 2017, воскресенье. 00:08 Футбол

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от победы над «Химками» в домашнем матче 6-го тура ФНЛ (2:1).

«Сегодня были два разных тайма. Если в первом мы выглядели лучше, создали больше моментов и была реализация, то после перерыва потеряли игру. Хотя в перерыве предупреждал ребят, что соперник будет действовать агрессивнее. Но меня не услышали. Огромное количество ошибок допустили. Мало что получалось. Еще не все игроки готовы. Физики не хватает. Хорошо, добились результата. Будем разбираться, делать выводы, почему не можем играть 90 минут. Мы ведём переговоры по новичкам. Посмотрим. Это будет арендованный игрок.

Как будем готовиться к следующему матчу? На базе. Будем белок кормить», — цитирует Петракова сайт ФНЛ.

Ю. Газзаев: желаю «Крыльям Советов» вернуться в Премьер-Лигу
Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Томь ФК Химки Валерий Петраков
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
00:39 Ал. Миранчук: брат Антон тоже здорово исполняет штрафные, я забил с его точки
00:39 Верратти: я решил остаться в «ПСЖ» ещё до прихода Неймара
00:37 Неймар: не могу дождаться возвращения на поле
00:28 «Саутгемптон» договорился с «Ювентусом» о трансфере Лемина за £ 16 млн
00:19 А. Давыдов: Зырянов уже в общей группе «Зенита-2», мы его ждем, ребята — тоже
00:17 Тихонов: «Крылья» стараются играть в футбол, но не хватает удачи и мастерства
00:08 Петраков: к следующему матчу «Томь» подготовится на базе, будем белок кормить
5 августа 2017, суббота
23:49 Слуцкий: последние пять недель были похожи на сказку, сегодня она продолжилась
23:40 Даудов: «Ахмат» от неудовлетворительного результата в Уфе станет сильнее
23:36 «Бавария» по пенальти выиграла у «Боруссии» Д в матче за Суперкубок Германии
23:30 Пресс-служба «Зенита» — о видео «Спартака»: завтра играем с командой из Австрии!
23:20 Гилерме: пока скажу, что Фернандеш пробивает штрафные красивее Ал. Миранчука
23:09 Батуренко: на последней тренировке Ал. Миранчук забил два таких гола подряд
23:06 Брюс: «Астон Вилла» была близка к тому, чтобы добить «Халл» ещё в первом тайме
22:54 «Лион» начал сезон с разгрома «Страсбурга», «Ницца» уступила «Сент-Этьену»
22:53 Гилерме: «Локомотив» — чемпион? Нет-нет, так пока лучше не говорить
22:46 После матча «Локомотив» — СКА состоялся второй за сезон в РФПЛ допинг-контроль
22:42 Ал. Миранчук: надо все матчи играть так, будто «Локо» в конце турнирной таблицы
22:41 Технарь-Тарасов, сладость на трибуне, гол Миранчука. Фотообзор с «РЖД Арены»
22:35 Дани Алвес: в «Ювентусе» не поняли мой стиль игры, и я начал искать другой клуб
22:29 Нету назвал трёх самых опасных футболистов «Спартака» на сегодняшний день
22:28 Геркус: «Локо» надо оставаться на 1-м месте, чем чёрт не шутит, до конца сезона
22:25 Сёмин: «Локомотив» и должен бить рекорды, ведь мы тут для этого
22:16 Поддубский: у СКА один день на восстановление — не знаю, кто составлял календарь
22:12 Слуцкий: после 75 минут матча «Астон Вилла» — «Халл» устал так, словно сам играл
22:11 «Локомотив» впервые в истории стартовал в РФПЛ с четырёх побед подряд
22:08 «Спартак» показал, как команду встретили в Санкт-Петербурге
22:06 Поддубский: понравилась самоотдача игроков СКА, но, к сожалению, не дотерпели
22:00 Сёмин: очень рады, что «Локомотив» победил в День железнодорожника
21:51 «Локомотив» обыграл «СКА-Хабаровск», одержав четвёртую подряд победу в РФПЛ
21:47 Роналду возобновил тренировки с «Реалом»
21:42 Радимов: уход Кержакова — это уход последнего игрока из золотого века «Зенита»
21:28 «Тоттенхэм» в товарищеском матче обыграл «Ювентус»
21:23 «Халл» добился ничьей с «Астон Виллой» в первом официальном матче при Слуцком
21:21 «Фейеноорд» в серии пенальти обыграл «Витесс» в матче за Суперкубок Нидерландов
21:12 Мандрагора перешёл из «Ювентуса» в «Кротоне» на правах аренды
21:06 «Ливерпуль» одержал победу над «Атлетиком» в товарищеском матче
20:53 Зотов: на матч с «Амкаром» «Динамо» настраивалось как на кубковую игру
20:51 Идову: «Амкару» надо менять ситуацию, все в команде недовольны и расстроены
20:42 «Динамо» — «Амкар» — 3:0. Видеообзор матча
20:37 «Боруссия» Д — «Бавария»: стартовые составы на матч за Суперкубок Германии
20:36 Ю. Газзаев: желаю «Крыльям Советов» вернуться в Премьер-Лигу
20:24 Гаджиев: смерть Маслова — большая утрата, даже сейчас вижу его перед глазами
20:20 Шунин: уверен, что у «Динамо» всё будет хорошо
20:12 Гаджиев: можно сказать, «Амкар» получил по заслугам в матче с «Динамо»
Все новости RSS
Партнерский контент