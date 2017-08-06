Петраков: к следующему матчу «Томь» подготовится на базе, будем белок кормить

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от победы над «Химками» в домашнем матче 6-го тура ФНЛ (2:1).
«Сегодня были два разных тайма. Если в первом мы выглядели лучше, создали больше моментов и была реализация, то после перерыва потеряли игру. Хотя в перерыве предупреждал ребят, что соперник будет действовать агрессивнее. Но меня не услышали. Огромное количество ошибок допустили. Мало что получалось. Еще не все игроки готовы. Физики не хватает. Хорошо, добились результата. Будем разбираться, делать выводы, почему не можем играть 90 минут. Мы ведём переговоры по новичкам. Посмотрим. Это будет арендованный игрок.
Как будем готовиться к следующему матчу? На базе. Будем белок кормить», — цитирует Петракова сайт ФНЛ.
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