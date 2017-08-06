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А. Давыдов: Зырянов уже в общей группе «Зенита-2», мы его ждем, ребята — тоже

6 августа 2017, воскресенье. 00:19 Футбол

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился впечатлениями от поражения в домашнем матче ФНЛ с «Тамбовом» и рассказал о готовности полузащитника Константина Зырянова.

«Первый тайм был тяжелым, соперник оказывал давление, и с выходом в контратаку не хватало ростовых данных, потом игру выровняли, но всё равно очень много потерь. Я сейчас им сказал: ребята, вы представляете, сколько вы здоровья тратите? Отбирая, принимая мяч, начинаете атаки и опять сами, у вас никто не отбирает, отдаете чужому и опять отбираете. Так никакого здоровья не хватит. Был у нас момент, не сказал бы, что у них явные. Стопроцентный — когда Саша Еловских не забил в пустые ворота. Могли бы сыграть и вничью. Что еще сказать? Двигаемся, работаем. Главное, чтобы ребята видели, что какие-то сдвиги есть в их игровой организации. У нас 5 человек больных, можно сказать, из основного состава: Бугриев, Капленко, Мусаев, Некрасов и Крапухин. Не знаю, что останется перед «Спартаком», какие болячки прорежутся.

Костя Зырянов работает уже в общей группе, но пока не с максимальным объемом и интенсивностью для себя. Думаю, он нам поможет своим спокойствием, рассудительностью в игре. Мы его ждем, ребята тоже", — цитирует Давыдова сайт «Зенита».

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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Зенит-2 ФК Тамбов Анатолий Давыдов Константин Зырянов
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