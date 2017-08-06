Жулиано: «Зенит» готов продать меня за ту же сумму, за которую покупал

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, подтвердивший ранее «Чемпионату», что может уйти из петербургского клуба, сообщил, что рассматривает вариант с возвращением в Бразилию.
«В клубе произошли большие преобразования. Пришёл новый тренер, привёл нескольких важных для себя игроков. Один из них — Дриусси, он моложе меня, играет на той же позиции. Манчини ничего мне не сказал об этом. Конечно, я был удивлён таким поворотом событий, ведь прошлый сезон сложился для меня удачно. Но это часть футбола, мы профессионалы и должны быть готовы ко всему.
Разговаривая с руководством «Зенита», я сказал, что в этом сезоне нуждаюсь в стабильной игровой практике, потому что у меня есть мечта — сыграть на чемпионате мира. У меня есть возможность, есть шанс, но всё зависит от меня — нужно много играть, чтобы оставаться на высоком уровне. Если этого не произойдёт в «Зените», мне нужно будет принять решение.
В «Зените» сказали, что готовы продать меня за ту же сумму, за которую купили (По информации СМИ, примерно € 7 млн. — Прим. «Чемпионата»). И с тех пор стали появляться различные варианты, предложения. До закрытия трансферного окна три недели, мы постараемся найти лучшее решение. Вернуться в Бразилию? Да, это один из вариантов.
Сейчас я готовлюсь к матчу со «Спартаком», я же игрок «Зенита». Я профессионал, и буду выполнять свой контракт до тех пор, пока мы не найдем выход из ситуации», — цитирует Жулиано GloboEsporte.