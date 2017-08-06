«Гремио» хочет за Луана на € 2 млн больше, чем предлагает «Спартак»

«Спартак» и «Гремио» продолжают переговоры о трансфере нападающего Луана. Как сообщает Radio Grenal, бразильский клуб хочет за 24-летнего футболиста на € 2 млн больше, чем предлагают красно-белые.
Ранее агент Луана Жаир Пейшото сообщил, что достигнута устная договорённость о переходе его клиента в «Спартак», и представители «Гремио» ведут с москвичами согласование по сумме трансфера.
По информации UOL Esporte, «Гремио» хотел бы сохранить Луана до окончания нынешнего сезона чемпионата Бразилии (до декабря), но готов продать игрока, если получит подходящее клубу предложение. Бразильцы намерены выручить не менее € 16 млн за 70% принадлежащих им прав на Луана, а также хотели бы получить определённый процент в том случае, если «Спартак» продаст футболиста в другой клуб в будущем.
Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 14 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых пасов.