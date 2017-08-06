«Локомотив» — «СКА-Хабаровск» — 1:0. Видеообзор матча

В матче 4-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «РЖД-Арена» в Москве столичный «Локомотив» одержал победу над «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0.
Успех московской команде принёс точный удар в исполнении Алексея Миранчука со штрафного на 75-й минуте. Таким образом, «Локомотив» впервые в истории стартовал в РФПЛ с четырёх побед подряд и лидирует в чемпионате с 12 очками.
Новичок элитного футбольного дивизиона «СКА-Хабаровск» начал сезон с четырёх поражений, и после четырёх туров занимает последнее место турнирной таблицы.
Видеообзор матча «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» доступен на официальном сайте РФПЛ.