Боуэн: хороший результат для старта сезона, рад первому голу за «Халл Сити»

Нападающий «Халл Сити» Джаррод Боуэн, сравнявший счёт во встрече с «Астон Виллой» в первом туре Чемпионшипа, поделился эмоциями после матча в Бирмингеме. Этот гол стал первым для форварда в футболке «тигров» в официальных матчах.
«Это хороший результат для старта сезона, и я рад своему первому голу в составе «Халл Сити», — написал 21-летний нападающий в своём «Твиттере».
Взятие ворот в исполнении Боуэна помогло команде Леонида Слуцкого избежать поражения в Бирмингеме в дебютном матче российского специалиста в английском футболе (1:1).
Сообщение Боуэна можно посмотреть в «Твиттере».
«Халл» добился ничьей с «Астон Виллой» в первом официальном матче при Слуцком