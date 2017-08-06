Милевский оформил дубль в составе «Динамо» из Бреста

Бывший нападающий сборной Украины, киевского «Динамо», «Тосно» и ряда европейских клубов, а ныне игрок «Динамо» из Бреста Артём Милевский оформил дубль в матче 17-го тура чемпионата Беларуси. Команда из пограничного города обыграла «Крумкачы» со счётом 3:0, форвард поразил ворота соперников на 25-й и 66-й минуте.
К слову, в последний раз Милевский забивал в апреле 2016 года. Тогда он отметился точным ударом в составе румынской «Конкордии» в игре с «Тимишоарой».
«Впечатления отличные. Я очень рад, что сумел отличиться. У меня уже было достаточно моментов. Рад, что забил, рад за команду. Бурно отпраздновал потому что был очень рад. Для меня это очень важно. Меня здесь очень любят болельщики, как и всю команду. Хочется, чтобы они приходили на стадион. Когда приходит такое количество народа, хочется показывать достойный футбол. Огромное спасибо болельщикам. Браво, Брест! С победой!», — цитирует героя матча клубная пресс-служба.
Видеообзор матча доступен для просмотра на официальном сайте «Динамо» в YouTube.